Si sono dati appuntamento all’esterno della Galleria Vittoria per una prima raccolta firme. Cittadini residenti ed associazioni, intendono chiedere così l’immediata riapertura del tunnel che collega piazza della Vittoria con via Acton. Un traforo fondamentale per la circolazione in città chiuso da troppo tempo e di cui ancora non si conosce il destino.

