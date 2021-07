«Il degrado è l'anticultura per eccellenza e dobbiamo uscire da questa situazione. Basta così». L'artista Sal Da Vinci è amareggiato. «Ogni giorno vado in villa Comunale quello che è il polmone verde e ora è pieno di erbacce, non c'è più la sabbia ma le pietre, se uno cade chi paga?. E allora perché non si aggiusta?»

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati