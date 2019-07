Napoli, gara di solidarietà per Diana: decine di napoletani in fila per donare il midollo

Sabato 6 Luglio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 12:27

Si sono presentati a decine i napoletani oggi ai gazebo Admo in Piazzale Tecchio, nel quartiere di Furorigrotta, dopo l'appello ai giornali e sui social di Michele Bisceglia, padre della piccola Diana, di 6 anni, affetta da un rara malattia e alla ricerca di un donatore di midollo osseo. Nonostante il caldo, anche stavolta la gara di solidarietà, così come per altri casi simili, ha portato molti giovani, tra i 18 ed i 35 anni, a sottoporsi al test del tampone salivare al fine di verificare la compatibilità con Diana o con altri bambini affetti da patologie rare.Tra i potenziali donatori anche ragazzi dello staff delle Universiadi giunti dal vicino quartier generale situato nella Mostra d'Oltremare.