Napoli, garage sotterraneo a piazza Vittoria: «Si faccia in fretta, sarà la vera svolta»

Il progetto del parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria ha attraversato Napoli regalando sussulti d'entusiasmo. La novità, raccontata in anteprima ieri dal nostro giornale, ha raccolto tantissimi consensi e appena qualche perplessità, per lo più legata ai tempi di realizzazione e alla preoccupazione per i lavori che si svolgerebbero all'interno della falda con tutti i possibili problemi conseguenti.

Per spiegare come Chiaia ha accolto la notizia abbiamo chiesto una reazione a tanti napoletani che abitano e lavorano nella zona. Per la prima volta non abbiamo raccolto nemmeno una voce dissonante, è stato tutto un plauso all'amministrazione che ha deciso di recuperare la vecchia idea pronta ad essere realizzata nel 2011 e bocciata dalla giunta de Magistris appena insediata.

Un solo dubbio attanaglia tutte le persone che hanno parlato del parcheggio sotterraneo: le possibili lungaggini dei lavori. La sola idea che si apra un nuovo cantiere con il rischio che diventi eterno come i tanti che hanno attanagliato Napoli negli ultimi cinquant'anni, mette i brividi, sicché la richiesta trasversale è una sola «tempi certi e cronoprogramma da rispettare senza nessuna sfumatura».

I lavori erano previsti nel «Pup», il piano dei parcheggi varato dalla giunta Iervolino: per piazza Vittoria le operazioni erano talmente ben avviate da essere giunte già alla fase della progettazione esecutiva. Poi le elezioni premiarono Luigi de Magistris il quale, tra le prime iniziative della nuova Giunta, decise di cancellare per intero il piano dei parcheggi che era stato avviato.

Quella decisione ha aperto una lunghissima stagione di contenzioso legale fra le aziende che avevano già ottenuto i permessi per la realizzazione dei parcheggi e l'amministrazione locale. Oggi il piano è in fase di recupero, alle viste c'è anche la realizzazione di un parcheggio interrato al Vomero, sotto piazza degli Artisti.