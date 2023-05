Napoli, già spenta la fontana di Ponticelli: sporcizia dopo il restauro per il Giro

Spenta la fontana di Daniel Buren. E si spengono i vivaci colori dell'opera d'arte lungo via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. A distanza di pochi giorni dal restyling e dalla successiva inaugurazione non scorre più acqua sulle superfici appena rimesse a lucido.

Difatti, il getto e il flusso sono chiusi da diverse ore e sui "cerchi" colorati si nota parecchia sporcizia. Si tratta di polvere, smog e terreno che si accumulano sull'opera e che rendono necessari interventi di manutenzione costante dopo l'importante sforzo dell'azienda comunale ABC Napoli che ha curato il restauro nei giorni scorsi in vista del Giro d'Italia. É stata ammirata dagli atleti della kermesse internazionale, dal pubblico che ha assistito alla gara nelle seguitissime dirette televisivi e lungo l'arteria di Ponticelli e osservata dalle migliaia di persone che quotidianamente attraversano questo incrocio lungo l'importante strada di Napoli Est.

Al momento da ABC Napoli fanno sapere che si stanno studiando interventi per limitare l'accumulo di sporcizia. Quello della manutenzione è un nodo fondamentale perché senza cura l'opera dell'artista francese rischia di essere nuovamente abbandonata.

É capitato numerose volte sin dal 2004, anno in cui Buren la consegnò alla città riproducendo gli stessi colori sulle facciate dell'edificio di fronte che ospita gli uffici dell'azienda che gestisce il ciclo dell'acqua in città e alla quale è affidata la gestione temporanea di quindici fontane cittadine in attesa del nuovo contratto da parte del Comune di Napoli.

In questi giorni non sono mancate voci critiche sul destino della fontana di Buren.

In tanti avevano dato per scontato l'abbandono dello spazio lungo via Argine dopo il passaggio del Giro. Ma non è detta l'ultima sul futuro dell'opera che presto potrebbe tornare a rendere bello l'incrocio delle strade di Ponticelli.