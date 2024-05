Napoli, la “Giornata del Gioco” evento alla Rotonda Diaz per i bambini

Gioco, identità e partecipazione, Napoli festeggia la Giornata Mondiale del Gioco alla Rotonda Diaz. L’adesione all’evento istituito nel 1997 dall’International Toy Library Association e fissata dall’Onu per affermare il diritto al gioco delle bambine e dei bambini viene celebrata contemporaneamente oltre 40 paesi in tutto il mondo da oggi fino al 28 maggio.

La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli “Una Città Per Giocare” ed ha promosso per la IX edizione una giornata di attività all’aria aperta, gratuita, dedicata a bambini, famiglie ed adulti.

Il gioco sarà presente in tante forme differenti: accanto alla Ludoteca CittadiNa ci sarà la partecipazione di diverse realtà ludiche della città e di tutte le provincie della Campania.

Due grandi aree di gioco libero allestite sul lungomare pedonalizzato che neanche il vento è riuscito a scoraggiare, i bambini dai 3 ai 10 anni hanno partecipato alle attività con gli animatori di Ludobus Artingioco e il Circobus. Ma anche molti i genitori che hanno approfittato per un salto temporale, partecipando ai giochi da tavolo Scacchi, Othello, Scrabble e Calcio da tavolo. I piccoli “nativi digitali” si sono incuriositi ai Giochi scientifici e matematici in collaborazione con il CNR.

Fantasy ed evocazioni da scenari del castello di Hogwarts hanno animato un’arena per affrontare mostri immaginari e paure con ARENA Spada Larp, disegni ad acquerello e tante le attività proposte dalla Ludoteca CittadiNA, oltre a musiche e mattoncini e costruzioni e sfide di abilità, spettacoli di teatro di figura, laboratori di creatività con l'allestimento di una vera e propria “città di Cartone”.

«Questa mattinata all’insegna del divertimento e della spensieratezza capita nel momento di maggior bisogno di serenità per tutti - sottolineano gli organizzatori. La ricchezza del programma testimonia la grande professionalità ed esperienza degli enti coinvolti con la ludoteca cittadina che è ormai un riferimento per le famiglie sia presso la sede centrale in piazza Miracoli che nelle diverse Municipalità- ci spiega Viviana Luogo - responsabile della cooperativa sociale “Progetto Uomo” che coordina da tre anni il servizio di ludoteca - spazio pubblico, gratuito a beneficio dei bambini e delle bambine della città di Napoli».

«Il nostro obiettivo è declinare il gioco in tutte le sue forme, senza alcun tipo di barriera che siano culturali o architettoniche infatti i giochi qui presenti sono utilizzabili da tutti i bambini». Laboratori di danze popolari a cura di Sara Volpe, gli animatori di Wow palloncino con le illustrazioni dell’autore Massimiliano Lippolis, Ludobus l’associazione che porta “in giro il gioco” per tutta la città e la regione hanno divertito grandi e piccoli sul filo di giocoso un abbraccio virtuale con tutti i bambini del mondo.