Napoli: giostre, luci e giochi d'acqua per il parco De Filippo di Ponticelli

Un'area giochi inclusiva, nuova spettacolare fontana, illuminazione e interventi per migliorare decoro e sicurezza. Si disegna il futuro del parco 'Fratelli De Filippo' di Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, per il quale il Comune di Napoli ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione. Il bene di via Malibran beneficia di 500mila euro del Piano Strategico di Città Metropolitana.

Realizzato tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta dal Commissariato per la ricostruzione, la "villetta di Ponticelli" è il terzo parco più grande della città e si estende per dodici ettari. Per anni chiuso a causa dei danni dei vandali è stato riaperto grazie alle costanti richieste dei cittadini e delle associazioni. L'enorme struttura si suddivide in tre grandi aree: la prima, in buona parte pavimentata e con diverse aiuole. Quella al centro accoglie le terrazze di orti urbani curate da ortolani, scuole e associazioni. La terza area è formata da collinette artificiali con un importante patrimonio verde tra alberi e altre essenze arboree: tale zona è particolarmente abbandonata e negata da tempi, più volta oggetto di incendi. Il parco comprende un'area gioco per bambini, un’area per lo sgambamento cani - ad oggi ufficialmente chiusa ma quotidianamente frequentata -, una grande piazza, ampie sedute, fontane e tanti altri spazi. Intorno al bene si estende un anello podistico e pedonale di un chilometro e mezzo, particolarmente frequentato da atleti e amatori della zona, e non soltanto.

Il progetto appena approvato dalla giunta guidata da Gaetano Manfredi insiste soltanto nella prima area del parco 'Fratelli De Filippo', ossia quella che si presenta con una grande piazza circondata dal portico. Questa zona del bene comunale di Ponticelli si presenta in più parti degradata per l'usura dei manufatti in cemento, il danneggiamento di panchine, gradini e altri spazi. Le aree a prato risultano aride non funzionando l'impianto di irrigazione, danneggiato e manomesso in più punti come rilevato dai professionisti esterni che hanno curato la fase di progettazione dell'intervento di rigenerazione. I tecnici evidenziano anche l'usura del porticato e l'abbandono dell'area giochi chiusa e negata da anni in quanto inagibile. Le due grandi fontane decorative sono in condizioni pietose e spente: l'impianto di alimentazione risulta essere danneggiato e non funzionante, si legge negli atti approvati da Palazzo San Giacomo. Nei documenti si evidenzia anche che il sistema di illuminazione non funziona probabilmente per il furto dei cavi: «purtroppo non è stato possibile aprire i pozzetti per poter verificarne la presenza», si legge nella relazione in cui si dettaglia che le lampade sono obsolete. Situazione non da poco visto che la totale mancanza di illuminazione artificiale impedisce l’utilizzo del parco nelle ore di buio. Ad oggi non ci sono servizi igienici per chi frequenta l'enorme parco di Ponticelli che insiste in un'area ad altissima densità abitativa.

Anche il porticato in cemento armato sarà riqualificato. Essi saranno utilizzati per ospitare i bagni che saranno utilizzati sia dagli utenti del parco che dai fruitori dell’area mercatale che si svolge settimanalmente lungo via Califano. Si lavorerà su recinzioni, panchine e fontane. In particolare, una delle due fontane esistenti sarà sostituita con un nuovo sistema di vaporizzatore ornamentale utile a rinfrescare l’ambiente nei mesi più caldi e di più difficile manomissione. Le fontane ornamentali consentono di ricreare nel 'De Filippo' il calmo e naturale cadere della pioggia producendo una sensazione di benessere e di relax. Inoltre, grazie alle soluzioni di depurazione e al filtraggio delle acque sono ad alto risparmio energetico e a basso impatto ambientale.

Il verde sarà recuperato grazie al ripristino del sistema di irrigazione e la sostituzione della fontanella nell’area giochi con una nuova. Saranno liberate le caditoie ostruite. Si lavorerà anche sul patrimonio arboreo andando ad abbattere le piante malate e attraverso interventi di riduzione della chioma e delle siepi, in particolare di quelle in prossimità dei porticati che ne rendono difficoltoso il passaggio. Non da meno il lavoro per migliorare la sicurezza e la fruibilità del parco: saranno, infatti, ripristinati i cavi di alimentazione dei punti luce e installate lampade a scarica ai vapori di sodio ad alta pressione da 50 a 70 watt. Inoltre, saranno illuminate le aree sotto i porticati attualmente buie. Diverse telecamere di videosorveglianza punteranno sugli accessi della struttura.

Buona notizia per i giovanissimi del territorio. Il progetto, infatti, consentirà di riaprire l'area giochi e di arredarla con nuovi e innovativi elementi: soluzioni gioco originali e di alto valore ludico su una adeguata pavimentazione antitrauma. Lo spazio sarà completamente accessibile a persone con disabilità grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e installando giochi inclusivi creando un ambiente accogliente e colorato. Forme organiche circolati ed ellittiche si integreranno con il disegno più organico del parco e con le specie arboree preesistenti che in parte vengono inglobate nel sistema della pavimentazione e in parte fanno da sfondo amplificandone l’immagine naturale complessiva.

I tecnici esterni che hanno lavorato al progetto esecutivo hanno prestato particolare attenzione alla futura pavimentazione dell'area giochi che, oltre ad avere straordinarie capacità di assorbimento degli urti, è antiscivolo, atossica, resistente all'usura e asciuga subito dopo la pioggia. Nella nuova area si alterneranno panchine e alberature. Si punta a nuove giostre che supportano lo sviluppo delle abilità fisiche, sociali, cognitive e logiche dei bambini alle diverse età. In particolare, si installano una giostra girevole inclusiva, un'altalena inclusiva con cesto e due sedili, una giostra bilico, un percorso inclusivo e un gioco a molla. I due scivoli esistenti saranno recuperati.

Saranno necessari 325 giorni per portare a termine tutti i lavori previsti. Le risorse a disposizione non consentono di intervenire in altre aree del parco: in ogni caso i professionisti che hanno curato il progetto suggeriscono di lavorare, con altri fondi da individuare, alla rigenerazione dei tappeti erbosi dell'area cani, alla riqualificazione della seconda fontana e a migliorare ulteriormente il porticato. Altresì, evidenziano la necessità di aumentare i bagni a disposizione del pubblico. A ben vedere alcune aree del parco di via Malibran saranno interessate da ulteriori interventi previsti in un accordo quadro attivato dal Comune per la manutenzione. Presto i cittadini potranno godere del polmone verde grazie a nuovi servizi e all'attenzione per decoro e sicurezza.