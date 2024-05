Il progetto per rigenerare Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio ha passato il vaglio della commissione locale del paesaggio. Prosegue, dunque, l'intervento per dare un nuovo volto al complesso residenziale di Napoli Est dove saranno costruite nuove case e realizzati servizi per i residenti attraverso le risorse del Pnrr.

«I lavori vanno avanti e proseguono come da cronoprogramma», fanno sapere dal Comune di Napoli attraverso il canale social dedicato al piano di rilancio del rione popolare costruito nel periodo post terremoto del 1980 e poi completamente abbandonato. «Ora Il progetto può essere trasmesso alla Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio dell'area metropolitana di Napoli per il rilascio del parere obbligatorio», precisano da Palazzo San Giacomo. L'obiettivo è assicurare la conformità alle normative e alle linee guida ambientali così da ottenere la sostenibilità di quanto messo nero su bianco da tecnici ed esperti.

Le autorizzazioni paesaggistiche, in effetti, sono fondamentali per proseguire con la seconda fase dei lavori di demolizione avviati a fine febbraio: finora sono stati demoliti i garage ed è stato smantellato l'ex impianto sportivo che è diventato il cuore del cantiere. «La nostra priorità è rispettare ogni passaggio necessario per garantire che il lavoro proceda nei tempi previsti», è la rassicurazione dell'amministrazione comunale verso le 360 famiglie che da tempo aspettano una soluzione abitativa dignitosa.

Soddisfazione da parte delle attiviste del comitato di lotta ex Taverna del Ferro che monitorano costantemente l'avanzamento degli interventi e che mantengono alta l'attenzione. Per la rigenerazione urbana di Taverna del Ferro ci sono a disposizione 106 milioni di euro tra Pnrr e Pon Metro Plus. Si immaginano case green che sostituiscono i due fatiscenti palazzoni e servizi ai residenti: negozi, spazi per associazioni e realtà del territorio, impianti sportivi e tanto verde. Un obiettivo ambizioso da concretizzare nell’arco dei prossimi tre anni.