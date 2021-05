Cantiere flop, rifiuti e clochard: l'ultimo sfregio ai Girolamini a Napoli

Quando un cantiere rimane paralizzato per anni, c’è sempre un dettaglio che non lascia scampo a chi avrebbe il dovere di far procedere gli interventi: è il cartello con tutti i dettagli sui lavori, sul committente, sulla ditta esecutrice, nel quale viene segnata la data d’apertura del cantiere, e quella prevista per la chiusura. Davanti all’ingresso dei Girolamini, a via Duomo, quel cartello spiega che la muraglia di tubi innocenti è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati