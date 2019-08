Napoli, la giungla di via D’Alessandro: «Topi e serpenti tra le erbacce»

Venerdì 30 Agosto 2019, 18:30

Una giungla urbana dove l’erba incolta è rifugio per bisce, blatte e topi. Dove la vegetazione raggiunge le case mettendo in pericolo gli abitanti, costretti a doverla rimuovere da soli. Un vero incubo che isola dal resto del quartiere via Alessandro D’Alessandro, ai margini dei binari della linea 2 della metropolitana tra Cavalleggeri e Bagnoli.«Prima venivano i giardinieri, ora non più. E tra le piante e i canneti si nascondono animali come serpenti e roditori. Anche per questo rimuoviamo le erbacce un po' alla volta e senza spingerci troppo oltre. Abbiamo scritto alle Ferrovie dello Stato e al Comune ma non è cambiato nulla».La condizione di emergenza vissuta in questa strada risulta ancora più complessa nel periodo estivo. Quando a causa dell’afa restare chiusi dentro diventa difficile.«Ci sono persone anziane e disabili che per giorni non escono di casa. È una situazione insostenibile che deve essere risolta al più presto. Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni. Chiamare giardinieri privati non è possibile perchè la vegetazione è diventata folta e c'è bisogno degli attrezzi adatti. Vogliamo aiuto per risolvere questo problema che ci costringe tutti a rimanere reclusi in casa».