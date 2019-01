Napoli, rebus grate al Plebiscito: l'ultima offerta prima del verdetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Gennaio 2019, 07:00

Sono pronti a mediare con il Comune e con la Sovrintendenza i comitati e le associazioni degli intellettuali napoletani che nei mesi scorsi si sono scagliati contro la realizzazione delle grate del metrò in piazza del Plebiscito, sulla quale vige un vincolo monumentale posto dall'ex Sovrintendente Giorgio Cozzolino.Le associazioni hanno presentato una proposta al Comune che prevede di spostare le griglie di pochi metri, dall'emicilo all'esterno del perimetro dell'area vincolata, lungo il bordo della piazza. Precisamente sulla cunetta posizionata davanti al colonnato e di fronte alla Prefettura. Quindi, non più in Largo Carolina, come proposto inizialmente dai comitati e richiesto anche dal ministero dei Beni Culturali. La soluzione, studiata consentirebbe di continuare a utilizzare i locali dell'ex Ltr già scavati negli anni 90, come prevedeva il progetto originale, attraverso una piccola variante. La proposta arriva a pochi giorni dall'udienza al Tar sul ricorso del Comune contro la revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Mibac. Udienza fissata il 30 gennaio prossimo. Intanto, sembra sfumata al momento la possibilità di un incontro tra il ministro Alberto Bonisoli e il sindaco Luigi de Magistris sulla vicenda, che sembrava molto probabile a ridosso del Natale. Rinviata la visita a Capodimonte del ministro, che poteva essere occasione di incontro. Resta la disponibilità al confronto da ambo le parti.