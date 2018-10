Napoli, griglie in piazza del Plebiscito. Ansaldo apre: «Si può trovare una soluzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:00

Le grate del metrò non solo a piazza del Plebiscito. Le camere di ventilazione a servizio della Linea 6 sono quattro, ciascuna con le proprie griglie di aerazione. Ne sono previste anche all'interno della Villa Comunale, sul lato di piazza Vittoria. Anche in questo caso, la Sovrintendenza ha dato l'ok, ma con molte prescrizioni, per rendere l'opera il meno invasiva possibile. Per avere un'idea di come saranno le griglie del Plebiscito (3, di cui la maggiore di 4 metri di lato) basta recarsi su viale Augusto, dove già oggi sono chiaramente visibili strutture analoghe. Quelle che sorgeranno a ridosso del colonnato della basilica di San Francesco di Paola, però, saranno molto diverse. Non hanno dubbi i tecnici, che stanno studiando un progetto compatibile con il contesto storico dell'emiciclo. Un incontro al Comune con l'archistar Alvaro Siza è previsto per le prossime settimane: si decideranno materiali e forme. Mentre martedì prossimo tutte le parti interessate sono state convocate nella commissione comunale Trasporti, per cercare di dare i chiarimenti richiesti da intellettuali e associazioni, che lunedì sono scesi in piazza per manifestare contro quello che ritengono «uno sfregio alla piazza». Ieri mattina, intanto, le ruspe sono ripartite, andando a rimuovere i basoli sul lato del colonnato.