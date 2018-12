Napoli, griglie in piazza Plebiscito: spunta il piano B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

Corsa contro il tempo per chiudere l'anello della rete metropolitana di Napoli. Ieri mattina è stata inaugurata l'uscita di via Depretis della stazione Municipio della Linea 1, con la magnifica galleria arricchita dagli scatti di Mimmo Jodice. Per liberare il cantiere in superficie, che incanala il traffico proveniente da via Marina, invece, bisognerà aspettare ancora due mesi. Ma la vera svolta per il metrò su cui si sta lavorando sarà l'interscambio al Municipio tra le Linee 1 e 6, possibile solo con la realizzazione della camera di ventilazione della stazione Chiaia, nell'area di piazza del Plebiscito. Dopo la revoca dell'autorizzazione da parte del ministero dei Beni Culturali, il Comune prova a bruciare i tempi. Il fascicolo sulle griglie del metrò è già nelle mani degli uffici legali, che sono stati incaricati di preparare il ricorso al Tar Campania, da depositare entro il 5 febbraio. Mentre è partito il pressing del sindaco Luigi de Magistris per incontrare il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, per cercare di trovare una soluzione che possa scongiurare la perdita dei fondi europei e sbloccare la riapertura del metrò che i napoletani aspettano da 30 anni.