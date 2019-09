Napoli, la guerra dei bagni nella scuola dell’infanzia: «Bimbi in classe un giorno a settimana»

Martedì 24 Settembre 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 14:27

Servizi igienici guasti e intasati in maniera tale da risultare inutilizzabili. Per questo la dirigente scolastica del 63esimo Circolo Didattico Andrea Doria, Maddalena Iannone, si è visto costretta a chiudere il settore C dell’edificio scolastico, nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, e disporre la rotazione delle classe della scuola d’infanzia.L’episodio ha scatenato sui social l’ira dei genitori. «La scuola Andrea Doria ci informa del collasso dei servizi igienici - ha scritto nei giorni scorsi nel gruppo “Benvenuti a Fuorigrotta”, Vittorio Battaglini - dalla prossima settimana i bambini della scuola dell'infanzia potranno andare a scuola un giorno a settimana. Il presidente della Municipalità non si fa sentire, o almeno non si degna di rispondermi ad una pec. Ed è questo il vero degrado, la noncuranza delle cose più elementari, come il diritto dei bambini di frequentare serenamente la scuola, ma sopratutto la violenza psicofisica che devono subire i bambini che per accedere al bagno devono organizzarsi in file con conseguenti lunghe attese, e capita poi che alcuni non trattengono la pipì, dovendo così umiliarsi avanti ai propri compagni. Nessuno fa niente o nessuno può fare o nessuno vuole fare, questo non lo sapremo mai, la cosa certa è che un po' di vergogna dovrebbero avercela tutti. La scuola è appena iniziata. Buon inizio anno a tutti!».Non si è fatta attendere la risposta del presidente della X Municipalità, Diego Civitillo che sulla pagina ufficiale social replica: «Presso la scuola Andrea Doria è stato realizzato l'intervento di espurgo e manutenzione, come richiesto dalla dirigente scolastica, e che aveva provocato la chiusura di ampie aree della scuola. Una chiusura denunciata anche dalla comunità scolastica e causa di notevoli disagi per la didattica. Purtroppo come già accaduto in passato durante l'intervento è stato constatato che la problematica era il prodotto di un uso improprio dei servizi igienici. Uso improprio causato anche a soprattutto da personale adulto o frutto di carente controllo, avendo ritrovato materiali quali stracci, panni ecc, utilizzati non certo dai bambini. Abbiamo informato la dirigente e nelle prossime ore, a seguito di report tecnico dettagliato, invieremo nota ufficiale al fine di porre un definitivo freno a questa pratica che per l'Andrea Doria risulta essere stranamente consueta. Abbiamo inoltre incontrato la componente genitoriale del consiglio di istituto per analizzare dettagliatamente il lavoro svolto e che andrà a concretizzarsi nei prossimi mesi.Con delibera di giunta comunale dell'Agosto scorso la scuola Andrea Doria è destinataria di fondi per un totale di circa 800 mila euro del "Patto per Napoli" per due distinti progetti. La riqualificazione della palestra inagibile da diversi anni (500 mila euro), il ripristino di guaina e solai per rendere agibile tutto il plesso attualmente interdetto in alcune sue aree (300 mila euro). Nei prossimi giorni verranno completate le procedure per la determina del bando di gara pubblica al termine della quale verranno identificate le ditte che nei prossimi mesi opereranno per realizzare gli interventi. La X Municipalità sarà in contatto costante con il consiglio di circolo al fine di continuare a fornire informazioni utili su tempistiche e procedure».Dopo questo intervento di manutenzione si sono riscontrate ancora criticità dovute ad infiltrazione d’acqua nelle pareti che hanno protratto il ripristino dello stato dei luoghi. È stato necessario, questa mattina un ulteriore intervento da parte della Napoli Servizi, al termine del quale il dirigente scolastico Maddalena Iannone, dichiara che da domani non ci sarà più la turnazione ed i bimbi della scuola dell’infanzia possono tornare regolarmente nei banchi di scuola.