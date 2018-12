Napoli, la guerra ai cantieri: «Noi beffati dal metrò, qui non si vive più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 12:30

Palazzi crollati o evacuati, vite distrutte, decine di negozi falliti, strade deserte, cantieri decennali: tutto per un metrò che non passa, bloccato nei tunnel della burocrazia istituzionale e nelle grate d'aerazione prima concesse e poi negate del Plebiscito. La Riviera di Chiaia e Monte di Dio, ridotte sul lastrico e nella polvere dai lavori della Linea 6, sono il cuore svuotato della città: «Ci hanno ucciso sospira Tina Triunfo, della storica cantina alla Riviera La zona è isolata e disastrata». «La politica ci ha distrutto lamenta con lo stesso tono Arsenio Musiello, salumiere di Monte di Dio Oggi via Nicotera ha perso dignità, rispetto e voglia di vivere. Se il metrò non si farà siamo pronti alla rivoluzione». La rabbia è tanta, tra residenti e commercianti, ed è direttamente proporzionale allo sconforto provato nei confronti di un'opera che, senza sottopasso e collegamento con la Linea 1, rischia di diventare una gigantesca incompiuta.«La piazza del cantiere», così tutti chiamano Santa Maria degli Angeli a Monte di Dio, è un bisbigliare di voci coperte dal rumore delle gru. Si stenta a credere che gli scavi già iniziati, giù al Plebiscito, siano stati bloccati. Non passa molta gente, come al solito: tutti i negozi di Santa Maria hanno chiuso, e davanti alle saracinesche abbassate c'è una ben fornita discarica di immondizia. La sartoria, il ferramenta, il negozio di giocattoli e quello di collane non esistono più. Ha resistito solo il bar, tra mille difficoltà. E se in piazza si piange, nei palazzi la desolazione non è da meno: «Questi ulteriori disagi saranno difficili da digerire dice Francesca Razzano, residente a Monte di Dio il cantiere, anziché qui, bisognava attrezzarlo fin dall'inizio a piazza Carolina. Santa Maria prima era bellissima, piena di alberi e persone». Infatti. Dove un tempo c'erano verde e botteghe in salute, oggi, nel cuore vuoto della piazza, battono transenne, tubolari, discariche, rassegnazione e incredulità.