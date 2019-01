Napoli alla guerra dei gazebo: residenti contro baretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il vento gelido di questi giorni, gli affari vanno male. I dehors del Vomero sono tutti senza teli e non c'è fungo riscaldante capace di attenuare la tramontata. Risultato: tavolini esterni deserti, clienti ammassati in quei pochi spazi interni (a volte inesistenti) e la cassa con pochi spicci rispetto alle possibilità che offre questo periodo carico di turisti e napoletani ancora con la voglia di far festa. L'operato della polizia municipale è impeccabile, poiché seguono regolamenti e leggi, ma tra i commercianti regna il malumore perché quelli vomeresi si sentono osservati speciali, e dicono che in altri quartieri le attenzioni sarebbero minori. «Il lavoro dei vigili tiene lontano l'abusivismo e tutto ciò che vi è correlato. Che colpa possono avere gli agenti del comando Vomero-Arenella se seguono il regolamento?» chiede Mauro Boccassini, presidente del neonato coordinamento «Vomero in rete» che riunisce tutti i comitati civici del quartiere. «Avvertiamo una discriminazione tra commercianti in collina e quelli al centro e Chiaia. Questi ultimi i teli dei gazebo continuano a tenerli: sono quindi fuorilegge solo per noi al Vomero?» ammette Aldo Maccaroni che rappresenta i baretti di via Aniello Falcone e altri locali in zona, e chiede «una proroga fino ad aprile. Sperando che Comune e Soprintendenza si mettano d'accordo».