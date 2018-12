Spunta Hitler sul presepe di Napoli, la rabbia dei pastorai: «Così sfregiano la storia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Dicembre 2018, 11:00

La divisa verde riprodotta alla perfezione con tanto di croce uncinata sulla fascia del braccio sinistro, il braccio destro sollevato con la mano tesa nel saluto nazista, baffetti e pettinatura uguali all'originale: a San Gregorio Armeno, in mezzo ai pastori e alle statuine dei personaggi d'attualità è comparso anche Adolf Hitler, e sono esplose le polemiche.La statuina è stata realizzata da Genny Di Virgilio, l'artigiano dei pastori che da sempre produce figurine dei personaggi d'attualità, da Cristiano Ronaldo a Luigi Di Maio, da Papa Francesco a Matteo Salvini, da Pino Daniele a Silvio Berlusconi: la statuina di Hitler, però, non s'era mai vista e probabilmente non si sarebbe mai dovuta vedere. Lo pensano in tanti a San Gregorio, la stradina dell'artigianato presepiale che proprio nel mese di dicembre vive i suoi giorni di massima visibilità. Parole durissime sono arrivate dai vertici dell'Associazione Corpo di Napoli che riunisce gran parte degli artigiani presepisti di San Gregorio: «Prendiamo le distanze da questo evento, si tratta dell'iniziativa di una singola bottega che non trova nessun tipo di condivisione da parte delle altre», tuona il portavoce Gabriele Casillo che in questo momento si trova ad Alessandria per una mostra di presepi napoletani. Con Casillo i rappresentanti della bottega Onofrio e della bottega Iasevoli che pure tuonano contro quella statuina: «Non c'entra nulla con l'arte presepiale di San Gregorio Armeno».