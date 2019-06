Sabato 8 Giugno 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 18:41

È ufficialmente la prima manifestazione di antisarrismo napoletano. Sempre condita dalla grande ironia partenopea: questo Maurizio Sarri versione zombie gira nelle strade di Napoli quando il passaggio del tecnico di Figline in bianconero non è stato ancora ufficializzato.Succede durante la parata di presentazione del «Napoli horror festival» che si terrà a settembre nell'area dell'ex Nato di Bagnoli.«Pronto al trapasso per Torino» si legge sul cartello dell'attore che incarna l'allenatore. Ritratto con un'inedita camicia e cravatta, a differenza della proverbiale tuta. Un modo per dire che anche il look di Sarri potrà cambiare, se l'arrivo alla Juve diverrà realtà.