“Napoli, il grande domani”, ecco il video prodotto da Iuppiter che ha conquistato il web

Una testimonianza appassionata sulla Napoli responsabile. Un tributo a «chi non ce l’ha fatta e a chi ce la farà, ai soldati delle corsie, a chi dovrà ricostruire». “Napoli, il grande domani” è il video emozionale sulla città ai tempi del coronavirus, prodotto e ideato da Iuppiter, società di editoria, comunicazione e produzione, e realizzato dal fotografo e film maker Tony Baldini. «Abbiamo voluto in due minuti sintetizzare il senso di vuoto e allo stesso tempo di pienezza della nostra città, che purtroppo alcuni media continuano a colpire senza motivo anche quando, invece, andrebbe presa come esempio». Così Max De Francesco e Laura Cocozza, fondatori della Iuppiter, che insieme a Espedito Pistone e Tony Baldini hanno lanciato l’iniziativa: «C’è da scrivere un grande domani. Bisogna ripartire dalla nostra cultura, o meglio dalle nostre culture. Quando potremo rimettere la testa fuori, e si spera al più presto, c’è un enorme lavoro da fare, bisogna reinventarsi e rimettere le idee al centro della ricostruzione. Mai come in questo momento la Napoli creativa ha il suo destino in mano: questa è una città che non si risparmia e si rigenera nelle avversità».







NAPOLI, IL GRANDE DOMANI (durata 2minuti e 30 secondi)



A chi non ce l’ha fatta, a chi ce la farà.

Ai soldati delle corsie, a chi dovrà ricostruire.

Alla Napoli responsabile e creativa, visionaria e di sostanza.

Alla Napoli che non si risparmia e si rigenera nelle avversità.

A questa Napoli pronta per il grande domani.

Napoli, aprile 2020



Produzione

IUPPITER (Editoria/Comunicazione/Produzione)

(Max De Francesco, Laura Cocozza, Espedito Pistone)



Realizzazione

Tony Baldini



Musica

“Steffen Daum - Awakening” is under a creative commons music license (CC BY 3.0.)



Promossa da Breaking Copyright





