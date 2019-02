Giovedì 14 Febbraio 2019, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non trova manodopera esperta nella riparazione di smartphone ed elettrodomestici e così decide di formare 10 alunni di un Istituto tecnico industriale per poi assumere i più meritevoli. Protagonista un imprenditore di San Giorgio a Cremano, Simone Perfetti, titolare di tre punti vendita e riparazione di elettrodomestici tra Napoli e provincia. Perfetti ha deciso di puntare su giovani studenti dopo aver testato diversi aspiranti tecnici elettronici nelle sue aziende che non lo hanno soddisfatto. È nato così il progetto «Lo riparo Academy», che l'imprenditore ha presentato all'Iti Medi. Il progetto formativo partirà il 3 Marzo e prevede 40 ore di formazione per 10 alunni e poi l'inserimento degli studenti più bravi in punti vendita di prossima apertura in Campania.