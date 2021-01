Napoli in zona gialla, folla in strada ma pochi affari: chiuso un ristorante su tre

La sensazione che ha regalato il primo dei due giorni fuori della zona rossa, è stata quella della ritrovata libertà. I napoletani, nonostante il meteo avverso, non hanno resistito alla voglia di abbandonare case e pantofole, e si sono riversati in strada, anche se l'impulso al mondo del commercio e della ristorazione non è arrivato in misura considerevole.

Vetrine allestite e invitanti, con tanto di segnalazione di saldi già ufficialmente partiti, negozi però quasi sempre vuoti o con pochissimi clienti. La situazione s'è ripetuta identica da Chiaia al Vomero, da Toledo al Corso Umberto, da Soccavo al Corso Secondigliano: ieri mattina abbiamo cercato di percorrere in lungo e in largo la città ma dovunque siamo andati e in qualunque ora, lo scenario è stato quasi sempre identico; strade affollate, negozi senza clienti. Poche file, concentrate davanti ai negozi delle grandi marche che non perdono mai il loro fascino, e davanti agli ingressi delle banche che, però, erano affollati anche prima dell'uscita dalla zona rossa perché i clienti vengono lasciati entrare a numero ridotto e bisogna attendere all'esterno: «Nessuno di noi si aspettava grandi affari in questi giorni - allarga le braccia Enzo Perrotta, presidente del centro commerciale Vomero-Arenella - perciò non possiamo dire che c'è delusione. Per noi l'importante è aver riaperto, anche se continuiamo a non sapere quale sarà il nostro futuro. Ed è questo che ci lascia interdetti: avere una classe politica e dirigente che non riesce a darci certezze su quel che ci toccherà. Non pretendiamo di restare aperti se c'è emergenza sanitaria, però vorremmo sapere quel che ci tocca».

Sul lungomare c'è stato gran fermento dalle prime ore del mattino. Dopo la tempesta di fine dicembre con il mare che ha travolto le sale e distrutto i gazebo, la riapertura, anche se solo per due giorni, è stata interpretata come un segnale di rinascita. E alla fine anche se i clienti sono stati pochini e molti tavoli sono rimasti vuoti, c'è stata la sensazione del peggio è passato. Piacevole osservare le operazioni di risistemazione del mattino, con tanti volti sorridenti, gradevole scoprire i clienti che con timidezza andavano a chiedere se era possibile tornare a sedersi per pranzare di fronte al mare.

Se sul lungomare c'è stata aria di festa, nel resto della città le cose sono andate diversamente. Aperture di ristoranti a macchia di leopardo: almeno una struttura su tre ha deciso di non alzare la serranda perché rimettere in moto cucine e sale per due soli giorni è sembrata un'impresa troppo ardua e poco redditizia. Meglio attendere giorni migliori e continuità prima di riempire nuovamente freezer e dispense con il cibo per i clienti: «Comprendo le difficoltà di chi ha deciso di rimanere chiuso - ha detto Massimo di Porzio, presidente Fipe e titolare di Umberto - è chiaro che tutto è stato più semplice per chi era già attrezzato per delivery e asporto e ha solo dovuto riaprire le sale. Comunque ritengo questa riapertura un segnale positivo: il recente passato con le aperture post lockdown ed estive, ha dimostrato che quando si rispettano le norme, non c'è pericolo di contagio nei ristoranti».

Piccolo assalto mattutino ai bar, tanta voglia di bere il caffé all'interno, appena uscito fumante dalla macchina.

Sulla riapertura di bar e ristoranti per due giorni ha fatto un po' di conti la Confesercenti che ha stimato un giro d'affari per l'intera regione di circa 36 milioni: «In Campania contiamo 18mila ristoranti e 38mila tra bar e vinerie - ha spiegato in una nota Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti - di queste 56mila attività, che danno lavoro ad oltre 200mila lavoratori, almeno 36mila hanno aperto in queste 48 ore, con un incasso di oltre 36 milioni di euro di fatturato e con l'impiego di circa 130mila dipendenti. È un'opportunità anche per i lavoratori, perché in questo modo gira, anche se solo un po', l'economia e si garantisce il minimo indispensabile anche ai dipendenti».

