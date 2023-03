Napoli, inaugurata a piazza Mercato l'opera di Milot “Key of Today”: «Riqualifichiamo l'intera area»

Da oggi nel cuore di piazza Mercato, a Napoli, campeggia Key of Today, imponente scultura dell'artista italo-albanese Milot.

L'opera, realizzata in collaborazione con Jean Wolfe di Los Angeles e l'azienda Metal Kostruksion Vata, resterà nella piazza napoletana per tre mesi.

«Ho subito offerto allo scultore la disponibilità di Napoli ad essere la prima città ad ospitare la sua opera - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - è un'installazione importante e significativa che lancia un messaggio di dialogo e di accoglienza tra i popoli e la nostra città storicamente è luogo di accoglienza».

Alta dieci metri e larga venti, Key of Today è realizzata in acciaio corten e rappresenta un simbolo poliedrico: vuole essere un messaggio di speranza in un periodo difficile e divisivo, un grido universale di rispetto reciproco tra le persone e un incoraggiamento a superare paure individuali e collettive, incertezze e dubbi.

L'opera simboleggia la vita, la rinascita di una società aperta al dialogo e alle potenzialità di tutti, esortando a eliminare barriere, pregiudizi e meccanismi che ostacolano la realizzazione dei desideri.

Rispetto alle condizioni generali della piazza, nel cuore di Napoli, il primo cittadino ha sottolineato che l'amministrazione «ha un progetto di riqualificazione complessivo dell'area e anche la scelta di collocare qui quest'opera rientra in questo programma che punta a garantire vivibilità ma anche crescita delle attività commerciali del territorio. È un progetto per cui serve tempo».