Un’opera di 3300 mq che ridona colore, luce e speranza alla città di Napoli. Realizzata sul lungomare partenopeo in soli tre giorni, nasce dalla comunione di idee di un team formato da 9 street artist partenopei e 9 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. La grande opera - estesa su un telo in PVC lungo trecento metri e largo 11 - è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che commenta: «Napoli in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati