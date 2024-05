Napoli, inaugurato a piazzale Tecchio Future, l’allestimento per gli 800 anni della Federico II

Si è tenuta stamattina, 8 maggio, l’inaugurazione di “Future”, l’allestimento temporaneo per gli 800 anni della Federico II. Posto all’interno dell’atrio dell’ex Facoltà di Ingegneria a Piazzale Tecchio, l’evento iniziato alle 11 fa parte del ricco programma della Napoli Design Week curata dal professore Massimo Perriccioli. L’allestimento ha visto impegnati gli allievi del Corso di Laurea Triennale in Design per la Comunità Co.De. del DiARC, il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

«Questa prima edizione della Napoli Design Week cade in un momento importante, ‒ dichiarato il professore Massimo Perriccioli, curatore della Napoli Design Week ‒ durante il compleanno degli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

E questo non è un caso. Abbiamo voluto dare, come Dipartimento di Architettura e in particolare come Corso di Studio in Design, un contributo bello, significativo, affettuoso, al nostro grande Ateneo. Con la Design Week e con l’evento di oggi intendiamo promuovere e valorizzare la cultura del Design a Napoli».

La prima edizione della Napoli Design Week prevede «ventisette eventi in cinque giorni, ‒ continua Perriccioli ‒ con conferenze internazionali, workshop, seminari, presentazioni, inaugurazioni come quella di oggi, e momenti seminariali, di dialogo, di festa. È un momento importantissimo che vorremmo si potesse ripetere, anche nei prossimi anni, con eventi ancora più numerosi e una sempre maggiore partecipazione da parte della città».

Ed è alla presenza di una nutrita rappresentanza della comunità federiciana che “Future” è stato presentato oggi alla città di Napoli. Stamattina era presente anche la prorettrice Rita Mastrullo. L’allestimento è il frutto del lavoro realizzato dagli studenti del Dipartimento di Architettura per gli studenti di Ingegneria. Attraverso la progettazione e realizzazione di queste vere e proprie “macchine da festa” si vuole rendere l’Università, con i suoi luoghi, un punto di riferimento e di fruizione non solo per la comunità scientifica e studentesca, ma per tutta la città.

Future, l’allestimento temporaneo per gli 800 anni della Federico II nel Dipartimento di Ingegneria è stato curato dagli studenti del Laboratorio del Progetto di Allestimento e della Comunicazione Gennaro Di Silvestre, Rosa Pia Cristiano, Simona Di Martino, Alessia Izzo con i professori Paolo Giardiello e Stefano Perrotta — CdS Design per la Comunità, e con Maria Capasso, Annamaria Del Prete e Maria Masi. Future rimarrà allestito fino alla fine dei festeggiamenti per gli 800 anni della Federico II.