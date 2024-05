Un passo verso la prima bonifica dell'ex campo Rom di Barra, nella zona orientale di Napoli. Dopo annunci e tentativi falliti dei mesi scorsi, nei prossimi giorni si inizia a ripulire il terreno comunale a ridosso di via Mastellone per rimuovere amianto e altri rifiuti speciali accumulati negli ultimi anni e più volte andati in fiamme.

Palazzo San Giacomo ha affidato l'attività all'Asìa Napoli. Sarà una ditta specializzata per conto dell'azienda municipalizzata del Comune a mettere piede nello spazio - fino all'estate 2021 abitato dalla comunità nomade sgomberata proprio per il pesante rogo - per avviare la delicata e massiccia operazione da un milione di euro recuperati dal Comune di Napoli subito dopo le riunioni in prefettura. Si tratta di un primo intervento fondamentale per portare via il materiale pericoloso nell’ex campo Rom di Napoli Est che è stato posto sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria dopo le denunce di residenti e comitati e l'attenzione mediatica. Il Comune, dunque, è stato obbligato a impegnarsi per lo smaltimento dei rifiuti «fermo restando la previa necessaria interlocuzione con la Procura», si legge negli atti del Servizio "Igiene della città".

Il lavoro dovrebbe essere avviato nei primi dieci giorni di giugno. Si tratta di una prima bonifica: in effetti, per il prelievo e lo smaltimento di tutto il materiale abbandonato sul suolo di Barra occorrono circa cinque milioni di euro. Si parte, vista l'urgenza, dai rifiuti contenenti amianto «anche per consentire ulteriori indagini da parte dei soggetti preposti e per scongiurarsi il ripetersi di incendi a tutela della pubblica incolumità e della salute», è specificato negli atti.

Presto sarà necessario individuare altre risorse per le successive fasi di recupero del sito e per mettere in sicurezza l'enorme area di Barra che continua a essere esposta a sversamenti illeciti e incendi come denunciato dagli attivisti nei giorni scorsi. La più complessa riqualificazione dell'ex campo Rom di Barra, come raccontato da Il Mattino, potrebbe essere concretizzata come opera di compensazione ambientale alla costruzione dell'impianto di compostaggio da costruire nell'adiacente quartiere di Ponticelli. Una corsa contro il tempo per sottrarre il terreno alle mani dei criminali che hanno ridotto la zona a una discarica a cielo aperto.