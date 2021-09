Napoli: polvere insetticida sul marciapiedi, scattano le sanzioni per i negozi tra Vomero e Arenella

Napoli: gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Tutela Ambientale, a seguito di numerose segnalazioni, hanno condotto accertamenti su alcuni casi di imbrattamento di marciapiedi e delle superfici antistanti alcuni locali commerciali con polveri insetticide. Dai controlli sono emerse alcune irregolarità specialmente in attività commerciali della zona del Vomero e Arenella, alimentari e non alimentari. Gli accertamenti sono stati condotti durante le giornate di chiusura degli esercizi che nella pausa estiva avevano provveduto a spargere sul marciapiedi polveri bianche contro l'invasione da parte di insetti.

Si è così attesa l'apertura degli esercizi commerciali e sono state comminate sette sanzioni amministrative su 14 siti controllati e tutti i titolari dell’attività sono stati diffidati per il futuro a non lasciare alcuna sostanza sul marciapiedi nelle giornate delle chiusura, tantomeno polvere insetticida, ma eventualmente di farlo all'interno della propria superficie dell'esercizio, senza invadere il suolo pubblico al fine di non creare pericolo per la salute di animali e dei cittadini di passaggio.