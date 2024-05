Napoli, installato a piazza Dante “Anything to say?”, il monumento per la libertà d’espressione

“Anything to say?”, il monumento in bronzo alla libertà d’espressione di Davide Dormino è finalmente arrivato a Napoli. Il gruppo scultoreo, composto da tre figure in piedi su tre sedie più una quarta vuota, per lo spettatore, per chiunque, è stato installato nella serata di oggi, 25 marzo. L’opera, dopo aver fatto tappa a Ginevra, Parigi e Strasburgo giunge in città come monito itinerante di coraggio. I tre raffigurati sono infatti Edward Snowden, Chelsea Manning e Julian Assange, cittadino napoletano ad honorem.

«Siamo qui per difendere la libertà di stampa e il nostro diritto di sapere. Quest’opera, ‒ ha dichiarato Davide Dormino, autore dell’installazione ‒ ”Anything to say?”, vuole farsi carico di questo messaggio. È un mezzo. C’è questa sedia vuota, un invito a chiunque a partecipare. L’opera così si fa partecipativa, partecipativa e itinerante. Sarà a Napoli, in piazza Dante, da stasera e fino al 31. Per Assange, l’opinione pubblica si sta smuovendo, per fortuna.

Censurare Assange vuole dire censurare la nostra possibilità di conoscere la verità».

«Sono qui con grande passione, ‒ ha commentato Vincenzo Vita di Articolo21 e attivista Free Assange Napoli ‒ è fondamentale dare il segno che Free Assange è una figura di riferimento per tutti e tutte che hanno a cuore la libertà di informazione. Se venisse condannato Assange, sarebbe condannato l’intero universo che vuole fare cronaca vera, entrare dentro i poteri e i loro segreti. Vogliamo che Free Assange sia lo slogan di quel mondo democratico che non si è molto dato da fare per Julian Assange, cui dobbiamo la verità».

«Julian Assange va tutelato, va difeso, ‒ ha concluso Luca Persico, artista ‒ con lui si deve essere solidali. Bisogna sentirsi parte di questa battaglia. È una battaglia che va oltre la libertà di opinione, è una battaglia contro gli abusi del nostro modello di sviluppo, contro qualsiasi cosa si muova contro i suoi interessi. Anche contro la verità, se la verità si muove contro questi interessi. Ecco perché siamo qui».

Fitto il programma intorno all’opera. Domani 26 maggio sei interpreti saliranno sulla sedia vuota per una performance ciascuno. Dal 27 al 31 il gruppo scultoreo sarà liberamente visitabile e l’ultimo giorno, il 31, saliranno sull’installazione Pina Di Gennaro, Omar Suleiman, Lucia Vitrone, Guido Piccoli, Samuele Ciambriello e un attivista di Ultima Generazione. La chiusura si terrà alle 19:30 con BandaBasaglia.