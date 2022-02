Napoli-Inter, ‘a Figlia d’'o Marenaro mette in palio quattro biglietti: come partecipare all'iniziativa

Il campionato di Serie A entra nel vivo. Sabato 12 febbraio alle ore 18 il Napoli sfiderà in casa la capolista Inter. Per questo big match allo stadio Maradona il ristorante Innovative - ‘a Figlia d’'o Marenaro lancia una iniziativa per regalare 4 biglietti in Tribuna Posillipo e lo fa con un divertente video a tema sui suoi canali social: https://www.instagram.com/tv/CZe7-IVh22X/?utm_source=ig_web_copy_link.

Per partecipare all’estrazione che si terrà in diretta sui social giovedì 10 febbraio è necessario seguire i profili Instagram @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppe_afigliadomarenaro, taggare 4 persone nei commenti assicurandosi che seguano anche loro quei profili (altrimenti in caso di vincita non sarà possibile usufruire del premio) e condividere il post nelle stories di Instagram taggando sempre @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppe_afigliadomarenaro.

Per aumentare la possibilità di vincita è consentito anche inserire più commenti. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il locale in via Foria 182, nato da un’intuizione di Giuseppe Scicchitano figlio di Assunta Pacifico - ‘a figlia d’ ‘o marenaro - come emanazione ed evoluzione del ristorante di famiglia, e il Calcio Napoli di cui è partner commerciale da anni, primo ristorante in assoluto a realizzare un accordo del genere con gli azzurri.