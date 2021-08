Napoli, abusivi dei trasporti scatenati: arrivano i blitz della Polizia Municipale

Intensificato in questi giorni il contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto non di linea. Gli agenti della polizia locale hanno sorpreso, presso un noto stabilimento balneare di Posillipo, una persona, con auto propria, mentre avvicinava alcuni bagnati di ritorno dal mare, per offrire il servizio di accompagnamento al costo di 20,00 euro.

Il conducente è stato intercettato in piazza Mercato al termine della corsa. All'autista abusivo è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo di due mesi e sanzione pecuniaria di 173,00 euro, ai sensi art.85 c. 4 cds. Analoga situazione anche all’aeroporto di Napoli lato partenze, ai danni di due turisti francesi, e al molo Beverello. In entrambi i casi i conducenti sono stati verbalizzati con le stesse modalità.

Alla stazione centrale è stato fermato anche un altro autista abusivo, in questo caso con auto priva di copertura assicurativa, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e sanzione di 866,00 euro. Sottoposti a controllo e verifica di conformità del regolamento di corso pubblico numerosi taxi con regolare licenza, alcuni sono stati sanzionati per prelievo passeggeri a meno di 100 mt dal posteggio taxi più vicino, altri per omesso rilascio di ricevuta su percorso a tariffa fissa, e a uno di essi è stata ritirata la licenza perchè sorpreso a svolgere servizio al di fuori del proprio turno.