Fungo a via Marina, il soprintendente Garella: «Tutto in regola, il paesaggio sarà tutelato»

Venerdì 26 Luglio 2019, 08:00

Gli operai continuano a realizzare la struttura pubblicitaria a cavallo di via Marina: undici metri di altezza, 22 di diametro, pannelli al led per trasmettere messaggi pubblicitari. Le cento associazioni riunite nel gruppo Insieme per Napoli hanno già preparato interrogazioni al ministero dei trasporti e al Mibac per chiedere un parere sul rispetto del codice della strada e sull'impatto paesaggistico, piovono critiche anche per la scelta di impiegare cinque milioni per quella struttura mentre ci sono zone di via Marina ancora malmesse: insomma, la tensione è alta.Il soprintendente Luciano Garella, invece, affronta la questione con serenità. È in giro per la città alla rincorsa del suo lavoro che richiede attenzione e presenza sul campo, risponde dopo un bel po' chiamate e accetta di parlare della vicenda.«Se lo dice Calabrese sicuramente ci saranno. Onestamente non me lo ricordo perché firmo cento pezzi di carta al giorno. Ma se lo dice un galantuomo come l'assessore Calabrese non ho nessun dubbio, sicuramente i permessi ci sono».