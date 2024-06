Napoli, intitolata a Giovanbattista Cutolo una sala del Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio

Napoli non dimentica i suoi figli e ricorda Giovanbattista Cutolo. Al giovane musicista, ucciso in città lo scorso 31 agosto, è stata intitolata oggi una sala del Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. Giògiò, così era conosciuto il ragazzo, l'ultima sera del mese di agosto era con la fidanzata presso una paninoteca di piazza Municipio. A togliergli la vita per futili motivi, un giovanissimo napoletano dei Quartieri Spagnoli, un minorenne arrestato poi in seguito. A Giovanbattista Cutolo è stata anche assegnata, lo scorso 1° dicembre, la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria.

«Questo è un territorio molto particolare, ‒ ha dichiarato Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo ‒ dove spesso l’illegalità prende il sopravvento sulla legalità.

Portare qui il nome di Giògiò, di Giovanbattista Cutolo, in questo territorio, è un grande successo. Ovviamente questo nome deve essere accompagnato anche da manifestazioni, da concerti, dalle attività che si fanno in questo luogo. Così possiamo fungere da attrattore, da magnete, e solo così possiamo portare della bellezza in questo territorio».

«Questo è stato un impegno preso dal Comune, ‒ ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ‒ con la volontà del consiglio comunale, mia, dell’amministrazione, insieme alla famiglia. Dobbiamo ricordare Giògiò nei luoghi dove ci sono i giovani, in particolare i giovani artisti, nei momenti di aggregazione delle nostre comunità. Questa sala in un quartiere complicato della nostra città è un punto di riferimento. Faremo in modo che ogni anno ci sia una attività per ricordare il sacrificio di Giògiò e riaffermare il nostro impegno a sostegno della legalità».

«Ci sembra un gesto molto importante, quello di oggi, ‒ ha aggiunto Chiara Marciani, assessore ai giovani del comune di Napoli ‒ ricordare, in una sala che ospita eventi di musica nel comune di Napoli, Giovanbattista Cutolo, intitolandogli questa sala. Non è solo un gesto formale, è un simbolo che vuole ricordare a tutti i giovani della città l’attenzione, di essere attenti al rispetto delle regole affinché non accadano più episodi del genere. Con i genitori stiamo anche pensando ad altre iniziative per i giovani e con i giovani affinché la memoria di Giògiò viva».

«Oggi intitoliamo la sala teatrale del Centro Asterix, ‒ ha concluso Francesco Micera, presidente della associazione Callysto del Centro Asterix ‒ alla memoria del giovane Giovanbattista Cutolo. È un momento importante, un giovane artista, un giovane musicista. Perché qui, in questa periferia? Perché qui può essere di monito per tantissimi giovani affinché possano coltivare la propria passione. Una cosa che è stata tolta a Giovanbattista ma che può ispirare tanti altri».