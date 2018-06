Napoli, l'invasione dei topi: chiuso il parco giochi dei bambini a Santa Chiara

Martedì 12 Giugno 2018, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 21:04

Grazie all’impegno della seconda municipalità nel 2015 fu recuperata un area abbandonata, ai piedi del famoso campanile della Basilica di Santa Chiara, nel centro storico della città, trasformandola in un area giochi che fu denominata “Giardini dell’accoglienza e della solidarietà” e dedicata al clochard romeno Kuman Rosarch. Da oltre un mese questa area è stata privata ai bambini del quartiere. Riaperta solo pochi giorni fa, dopo una massiccia opera di derattizzazione è stata subito richiusa.È invasione di ratti nell’area giochi. Nel corso degli ultimi giorni l’inquietante fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti tanto da far scattare lo stato di allerta tra i genitori dei bambini che frequentano l’area ludica. Ratti di grosse dimensioni passeggiano a tutte le ore del giorno e della notte tra gli scivoli e l’altalena, sembra essere ormai diventato il parco esclusivo della colonia di roditori. Il parco ora rimarrà chiuso fino a data da decidersi. Secondo la municipalità, infatti, per recuperare l'area servirà nuova un'opera dell'Asl di derattizzazione ed igienizzazione e i tempi di realizzazione non saranno brevi.