Secondo giorno del nuovo piano traffico in piazza Municipio, ieri, e secondo giorno di disagi. Mentre la polizia municipale studia «correttivi» che per ora riguardano la segnaletica stradale ma non imminenti inversioni dei sensi di marcia, il traffico tra via Acton, via Colombo, Rettifilo e via Medina è più intasato del solito con uno scenario, ieri, aggravato anche dal big match del Maradona. Cantieri adiacenti e simultanei, caos e code nella Napoli affacciata sul mare. Tanto che da Federalberghi si leva lo sfogo «razionalizzare le aperture degli scavi» e la richiesta di «lavorare anche di notte», per alleggerire il peso dei disagi «in vista del boom turistico di maggio-giugno». Dello stesso tono l'appello della Cisl Funzione Pubblica, che denuncia una «penuria di agenti».



Riassumendo la modifica della viabilità partita il 17, da piazza Municipio non si può più raggiungere via Colombo (e dunque via Marina e l'autostrada). Si deve invece percorrere la nuova via che costeggia il fossato del Maschio Angioino, svoltare a destra e percorrere via Acton fino alla Galleria Vittoria. Poi fare inversione di marcia prima del tunnel, ripercorrere via Acton e immettersi su via Colombo. Risultato: quasi tutti scelgono via Medina e corso Umberto, che non reggono la mole di traffico. Non a caso, Sergio Spartano, consigliere di Federalberghi Napoli, parla anche in rappresentanza di Palazzo Turchini, 4 stelle di via Medina, cioè un nodo nevralgico dell'ingorgo.

«L'apertura di nuovi cantieri spesso costringe le istituzioni a prendere decisioni che creano disagi sia ai cittadini che ai turisti - esordisce - La zona tra piazza Borsa, via Medina e piazza Municipio è diventata invivibile, con automobilisti irritati da traffico, confusione e disordine. Difficile trovare soluzioni. Bisogna cercare di gestire gli interventi che andrebbero razionalizzati. Molti lavori potrebbero essere svolti di notte e la durata dei cantieri dovrebbe essere ragionevole.

I tempi certi di consegna sarebbero un buon punto di partenza. Finché si tratta di disagi temporanei, ad esempio legati a un evento come il Giro d'Italia, ci si arma di pazienza, si accetta il problema per qualche giorno e si raccolgono i benefici di una città messa in vetrina in tv. Ma i lavori per la Metropolitana hanno una durata quasi inquantificabile, così disagi temporanei diventano strutturali. Le istituzioni, con l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, lavorano per trovare vie d'uscita, ma il compito è arduo, soprattutto affacciandoci nei mesi di maggior affluenza turistica come maggio e giugno».



I sensi di marcia attuali sono provvisori e la rivoluzione della viabilità è appena iniziata. Il generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale, spiega al Mattino che «al momento non sono previste modifiche al nuovo dispositivo di traffico», che serve, come spiegato dall'assessorato comunale alle Infrastrutture, a consentire a «Metropolitana Spa di completare i lavori all'incrocio tra piazza Municipio e via Depretis».

«Quanto le operazioni saranno terminate - prosegue Esposito - presumibilmente entro fine 2023, da via Depretis non sarà più possibile svoltare a sinistra e imboccare via Colombo che, sul lato interno, sarà solo in entrata in città». «Ieri c'erano 40 agenti in tutto l'anello coinvolto dal nuovo piano - osserva Agostino Anselmi, coordinatore generale della Cisl Fp - Per attuare questo dispositivo occorrono almeno 80-100 uomini. I vigili, inoltre, non fanno le 3 ore di interscambio e sono esposti a rischio notevole per la salute. Gli operai lavorino h24 per ridurre i disagi di tutti. Per il ponte del 25 aprile, con un quarto delle forze al lavoro nei festivi, la situazione sarà ingestibile».