Istituto Fortunato, restano i doppi turni: la nuova sede arriverà solo a gennaio

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 11:30

Fumata nera, almeno per il momento: i locali dell'ex Copernico al Rione Traiano non potranno essere utilizzati dalla Giustino Fortunato prima di gennaio. Ammesso che tutto proceda nel migliore dei modi, che il Comune decida di affittare la struttura, inutilizzata, alla Città Metropolitana e che i lavori comincino a stretto giro. Nel frattempo, si procederà coi doppi turni: gli studenti della centrale e quelli della succursale si alterneranno nel plesso principale.Il problema nasce ad agosto, quando nel plesso di via Ricci, nel Rione Traiano, si verificano delle infiltrazioni d'acqua che compromettono la struttura. Da allora l'edificio non si è stabilizzato ancora e quindi non è possibile ristrutturarlo. Con l'avvio dell'anno scolastico si è quindi deciso di ricorrere ai doppi turni, coi conseguenti disagi per gli studenti, la maggior parte dei quali residenti tra Soccavo e Pianura, che devono raggiungere quotidianamente via Acitillo e hanno dovuto dire addio alle attività extrascolastiche pomeridiane.