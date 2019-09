Napoli, comunità bengalese contro la violenza: in piazza anche l'ambulante aggredito sul lungomare

Venerdì 20 Settembre 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Assassini, razzisti. Ora basta». La comunità bengalese campana scende in piazza per chiedere alle autorità risposte concrete al clima di violenza che li vede ormai da un anno e mezzo bersaglio di aggressioni e rapine. Lavorano e vivono a Napoli, ma anche a Palma Campania, Sant’Antino, Grumo Nevano, Aversa e Caserta, i bengalesi che stamattina hanno sfilato in corteo da piazza Garibaldi con l’obiettivo di raggiungere Palazzo San Giacomo prima, e la Prefettura poi. Tra loro c’è anche Kalak Roton, aggredito lo scorso agosto da un gruppo di minorenni mentre lavorava sul lungomare e finito gravemente ferito in ospedale. Sul volto ha ancora i lividi delle percorse e non riesce a parlare.Lo fa per lui Rajib, portavoce dell’associazione Bangladesh a Napoli. «Il motivo dell’aggressione a kalak è il risultato di un clima di razzismo cresciuto negli ultimi anni e alimentato dalle politiche dell’ex ministro degli Interni Matteo Salvini – spiega – la nostra è una comunità tendenzialmente molto tranquilla che non risponde agli insulti, alle rapine e alle botte con altra violenza fisica, ma si affida alla giustizia». Sarebbero un centinaio i casi di aggressione registrati dall’associazione un anno e mezzo, tutti segnalati alle forze dell'ordine. «Di novanta denunce su cento però non abbiamo più notizie», dice Rajib. Una delle zone più calde è quella che perimetra Porta Nolana e Piazza Garibaldi. Qui si contano la maggior parte degli atti di violenza perpetrarti ai danni dei bengalesi. «Rubano la merci, ci picchiano sfrecciando in motorino, ci prendono a pugni in faccia – denuncia Jamal, da 12 anni a Napoli – in zona abbiamo continuamente problemi».Protesta tutta al maschile: nemmeno una 'quota rosa' della comunità ha preso parte alla manifestazione, nemmeno una donna bengalese ha sfilato tra le fila del corteo, che ha visto la partecipazione femminile di qualche operatrice sociale italiana o di altra nazionalità.Oltre alla sicurezza, la mattinata è stata anche l’occasione per la foltissima comunità bengalese di Palma Campania di rivendicare il proprio diritto alla preghiera. In mancanza di una moschea, infatti, il Comune di Palma non ha ancora concesso loro un luogo dove poter predicare il culto islamico.