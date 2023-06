Napoli, la giunta approva il piano di interventi per la sicurezza stradale

Su proposta degli Assessori alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza ed alla Legalità, Antonio De Iesu, la Giunta Comunale ha approvato un piano di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale che prevede la realizzazione di nuovi impianti semaforici pedonali e di attraversamenti pedonali con maggiore visibilità e durata.

Il piano predeve lo stanziamento, arrivati dal Ministero infrastrutture e dei trasporti, di 850mila euro. Sono previste, tra l'altro, anche azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali», con l'introduzione di elementi di traffic calming e la realizzazione di percorsi pedonali ed attraversamenti semaforizzati.

«Con il programma di interventi approvato dalla Giunta continua l’impegno dell’Amministrazione verso una maggiore sicurezza stradale - ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - si tratta di migliorare attraversamenti pedonali e sistemi semaforici, come già sperimentato positivamente in alcuni punti della città.

Basti pensare agli attraversamenti rialzati a Miano o alle bande sonore in via Caracciolo o al sistema dei semafori intelligenti in corso di sostituzione. Oggi grazie al riparto dei fondi ministeriali è possibile continuare il programma avviato».

«Gli interventi che saranno realizzati – dichiara l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu - contribuiscono efficacemente a garantire un maggiore livello di tutela dei pedoni in materia di sicurezza stradale. I siti oggetto degli interventi sono distribuiti su tutte le 10 Municipalità e la loro selezione è stata fatta d’intesa con i rispettivi Presidenti».