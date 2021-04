Napoli, la nuova fontana di Barra è uno stagno. E quella di Ponticelli resta a secco

Nessun intervento di pulizia per la fontana di piazza Vincenzo De Franchis a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. L’acqua ristagna nella vasca realizzata nel corso dei recenti lavori di restyling che hanno riguardato lo spazio pubblico nel cuore del centro storico, davanti il palazzo municipale.

Acqua putrida e diversi rifiuti all'interno della vasca da almeno tre mesi: uno schiaffo all'igiene e al decoro. Intorno alla fontana - di ridotte dimensioni rispetto a quella preesistente proprio per agevolare la manutenzione - insistono diverse panchine particolarmente frequentate dai residenti che avevano sperato in un immediato intervento di ripristino e di pulizia dopo la denuncia pubblica di qualche settimana fa. I cittadini non possono fare altro che assistere alla scena di degrado che caratterizza questo e tanti altri angoli del quartiere Barra. A denunciare l'abbandono della fontana di piazza De Franchis è l'associazione Premio GreenCare che sabato scorso ha tenuto, insieme ad altre realtà, una giornata per recuperare il verde e il decoro della piazza. In una nota indirizzata oggi al presidente della VI municipalità del Comune di Napoli si evidenziano gli odori nauseabondi provocati dall'acqua stagnante e il mancato funzionamento della fontanella a due passi «negata ai cittadini per dissetarsi sia a chi voglia diligentemente prendersi cura delle piante per innaffiarle» scrive Benedetta de Falco, presidente dell'associazione, segnalando anche che «alcuni alberi, privi di cure, sono morti».

É bene evidenziare che la competenza nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane cittadine è a carico del Comune di Napoli che opera attraverso l'azienda pubblica 'Abc Napoli'. L'esiguità delle risorse a disposizione impedisce all'amministrazione economica di sostenere la spesa necessaria agli interventi: molte restano a secco e spente da anni. Dunque, si curano soltanto quelle “monumentali” del centro storico della città. Quella in piazza De Franchis a Barra, invece, ripulita in più occasioni dopo le segnalazioni dei cittadini, resta in condizioni pietose, nemmeno svuotata e sanificata.

Restando in tema di acqua e fontane è diventato un caso quello di via Luigi Califano a Ponticelli, quartiere adiacente a Barra. Da alcuni giorni la fontanella accanto alla pista che circonda il parco comunale 'Fratelli De Filippo' è stata "spenta” e resta a secco. Così i numerosi atleti che frequentano la pista, così come i cittadini che accedono al parco pubblico e i passanti, non possono più dissetarsi. Per impedire che il tubo della fontanella possa essere ricollegato alla rete idrica è stato installato un “lucchetto”. In molti credono che il flusso di acqua potabile sia stato interrotto per l’utilizzo scorretto della fontanella: in effetti, alcuni si fermano per recuperare l’acqua nei secchi e ripulire la propria automobile. A questi si aggiungono alcuni operatori dell’area mercatale che si svolge due volte a settimana. La causa, però, potrebbe essere un’altra: il punto della rete idrica al quale era collegata la fontanella potrebbe essere uno di quelli che gli operatori dell'azienda comunale utilizzano per prelevare i campioni utili ai successivi controlli di qualità della risorsa pubblica.