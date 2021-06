Napoli, ecco largo Maria Abate: fu l'autore della canzone «Malafemmina»

Da oggi a Napoli, nel quartiere Arenella, c'è Largo Mario Abbate in ricordo del grande interprete della canzone napoletana. L'intitolazione si è svolta alla presenza del sindaco, Luigi de Magistris, dell'assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente, e dei familiari del cantante scomparso nel 1981. «Siamo molto contenti di rimettere un altro tassello della storia della musica popolare di questa città - ha detto de Magistris - con la toponomastica abbiamo ricostruito l'identità di Napoli anche quell'identità che alcuni non volevano riconoscere sul piano formale. Noi abbiamo la volontà e la giustizia di farlo perché siamo stati un'amministrazione vicina al popolo che ha saputo leggere il sentimento del popolo napoletano e la sua storia e così continueremo fino a ottobre perché dobbiamo ancora da costruire in maniera definitiva un puzzle a cui teniamo molto».

Abbate (1927-1981) è stato tra i più celebri esponenti della canzone napoletana. La sua voce è legata a successi come 'Malafemmenà di Totò, 'Indifferentementè di Martucci-Mazzuocco, 'Anema e corè di Salve D'Esposito e Tito Manlio e 'Luca capresè di Augusto Cesareo e Luigi Ricciardi.

«Dopo 40 anni mio padre ha avuto questo riconoscimento - ha detto il figlio Massimo, presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Artisti - grazie a una petizione popolare e a questa amministrazione che è stata l'unica che ha saputo riconoscere l'importanza degli interpreti che non sono solo una voce ma coloro che rendono un brano di successo. Mio padre è stato interprete del popolo, amato da qualsiasi fascia sociale e interprete di canzoni che hanno fatto il giro del mondo e in questo è secondo solo a Enrico Caruso». 'Dare un nome ai luoghi della nostra città è il più grande atto d'amore - ha concluso l'assessore Clemente - e significa anche riconoscere per sempre il valore, l'identità e la cultura napoletana«.