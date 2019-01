Napoli, via ai lavori dell'acquario dopo quattro anni: «In autunno riapriremo i cancelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 11:00

Quasi quattro anni di chiusura non sono stati sufficienti per riaprire l'Acquario storico più antico del mondo, quello della Villa Comunale di Napoli, chiuso dal 2015 per lavori di ristrutturazione. Eppure, qualcosa è cambiato. «Il 2019 sarà l'anno della rinascita - spiega il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto Danovaro - Una ditta selezionata ha vinto il nuovo bando di gara, indetto per la necessità di interventi strutturali che non erano stati previsti nel primo progetto. E tra pochi giorni, fine gennaio o inizio febbraio, riprenderanno le operazioni, che dureranno circa sette mesi». Se tutto filerà liscio, quindi, in autunno l'Acquario potrebbe riaprire i cancelli al pubblico, così da migliorare, almeno in parte, le condizioni «complesse» della Villa Comunale. «Ci scusiamo per il disagio - si legge ancora oggi su un cartello col logo della Stazione Zoologica all'esterno dell'Acquario - e speriamo di riaprire presto. Siamo temporaneamente chiusi per lavori di manutenzione straordinaria». L'Acquario fu chiuso per ragioni di sicurezza: piovevano pezzi di intonaco e le vetrate rischiavano di esplodere. Poi, a rallentare le operazioni, interrotte più di un anno fa, sono arrivate le difficoltà burocratiche, da un lato, e la necessità di rivedere il progetto originario dall'altro.