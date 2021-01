Napoli: lavori stradali, riaperto il tratto via Chiatamone-galleria Vittoria

Stamani l'intero tratto interessato dai lavori di rifacimento del tappetino stradale tra via Chiatamone e la galleria Vittoria è stato riaperto al transito veicolare, così come definito nel corso del sopralluogo tenutosi giovedì e promosso dagli Assessori alla polizia locale, Alessandra Clemente, alla mobilità, Marco Gaudini, e dal delegato al trasporto pubblico non di linea, Ciro Langella, con i servizi competenti - Polizia Locale, Strade e Viabilità. Lo annunciano gli assessori Clemente e Gaudini ed il delegato al trasporto pubblico non di linea Ciro Langella. Nelle prossime settimane sarà programmato il completamento delle attività.

