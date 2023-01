Napoli, lavori contro i vandali nel parco di Ponticelli: si attende la videosorveglianza

Si opera contro i vandali nel parco comunale 'Sergio De Simone' di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Si lavora, in particolare, per impedire accessi impropri nel bene pubblico riparando la recinzione divelta proprio da alcuni teppisti e per recuperare l’area verde dal degrado e dai pericoli.

In questi giorni, infatti, alcuni operai hanno installato una rete metallica per ripristinare diversi metri di recinzione da tempo danneggiata. É stata risolta, dunque, una delle situazioni di maggiore pericolo nel parco incastrato tra due scuole, la biblioteca comunale e le abitazioni nel cuore del centro storico del quartiere di Napoli Est, luogo di aggregazione e intrattenimento per persone di ogni età. Non l’unica circostanza di mancata sicurezza per chi frequenta gli oltre 20mila metri quadrati del polmone verde di Napoli Est vista la necessità di rimuovere dissesti sulla pavimentazione, di ripristinare alcune caditoie e di “chiudere” gli altri varchi creati illecitamente nella recinzione della struttura costruita nel periodo post terremoto del 1980.

Prosegue, dunque, il progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Campania. I lavori, avviati a gennaio 2022, sarebbero dovuto essere portati a termine lo scorso 2 gennaio ma al momento restano ancora diversi interventi da realizzare. Difatti, negli ultimi mesi la squadra di operai è intervenuta sostanzialmente per la manutenzione delle aiuole e dei vialetti rimuovendo diversi quintali di verde e rifiuti. Sono stati potati diversi alberi, altri sono stati abbattuti, si è provveduto alla parziale tinteggiatura della recinzione e alla quotidiana pulizia dei diversi spazi del parco comunale la cui gestione e manutenzione è normalmente affidata alla Municipalità di Napoli Est.

Al momento, quindi, non risultano ancora realizzati alcuni interventi del progetto sostenuto da Palazzo Santa Lucia: dal rifacimento degli impianti di illuminazione e irrigazione - guasti e non recuperati - all'installazione di occhi elettronici per la videosorveglianza. Il lavoro da completare riguarda anche la posa di cestini, panchine e attrezzatura ludiche: ad oggi, infatti, delle vecchie giostre per bambini, distrutte dalle fiamme negli anni scorsi, restano soltanto due piazzole pericolose ormai non più frequentate.

Completare il lavoro è fondamentale per restituire ai cittadini un luogo particolarmente frequentato grazie alle diverse attrazioni presenti, come la pista di pattinaggio e gli ampi spazi verdi, oltre alle numerose sedute e alle aree per lo svago.