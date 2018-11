Napoli, lavori fermi nella Galleria Umberto: è battaglia sui colori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È guerra sui colori della Galleria Umberto I tra i condomini e la Sovrintendenza. I lavori di restauro sul lato del Teatro San Carlo e dell'Angiporto sono finiti e manca solo la tinteggiatura. Quest'ultima operazione doveva partire oggi, come comunicato agli uffici del ministero il 29 ottobre scorso, ma è tutto bloccato. È scontro, infatti, sui silicati di potassio, di cui la Sovrintendenza ha espressamente vietato l'uso. Il condominio Angiporto, quindi, dopo approfondimenti tecnici, ha chiesto ulteriori indicazioni sulla qualità delle vernici da utilizzare ed è in attesa di risposta, mentre si sta continuando a pagare il noleggio dei ponteggi e la tassa di occupazione di suolo pubblico. Gli uffici di Palazzo Reale, invece, ritengono di aver dato già tutti i chiarimenti. Da qui, l'impasse. Per il ministero, però, non si può più perdere tempo. Le autorizzazioni, ha spiegato il sovrintendente Luciano Garella, «sono già state concesse un anno fa, compresa la concessione per i teloni pubblicitari, e sono state date anche le indicazioni operative. Adesso, insomma, i lavori devono essere ultimati». Intanto, però, a quattro anni dalla tragica morte del giovane Salvatore Giordano, colpito il 5 luglio 2014 da un pezzo di cornicione staccatosi da un'arcata d'ingresso, e dall'ordinanza di messa in sicurezza emanata dal sindaco 5 giorni dopo il fatto, il restyling della Galleria non è ancora concluso e non sembra vedere la luce.