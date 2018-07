Domenica 22 Luglio 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 14:33

«Cresce la protesta di residenti e lavoratori di Agnano per la prolungata chiusura del raccordo di ingresso alla Tangenziale. I cittadini denunciano che da giorni non si vede nessuno lavorare nel cantiere e, nel frattempo, sono costretti a chilometri di coda sotto al sole a causa del traffico letteralmente impazzito. Una situazione insostenibile che sta penalizzando oltremodo la cittadinanza. Chiediamo all’amministrazione comunale un intervento straordinario di somma urgenza per riaprire la rampa dando seguito alle precedenti richieste dei residenti con le quali erano stati avviati i lavori di manutenzione e potatura del verde ai lati della carreggiata. È paradossale che con tutti i soldi che i napoletani danno alla tangenziale ogni giorno questo ingresso sia chiuso». È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.