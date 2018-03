Napoli, lavori fermi a via Marina: licenziati tutti gli operai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Marzo 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 10:54

Stop ai lavori in via Marina. Licenziati tutti gli operai. Da due giorni il cantiere è abbandonato. Non c'è più nessuno, sparite anche le ditte del subappalto. I lavoratori hanno portato via pure i macchinari. Non è arrivata la schiarita dai tavoli di confronto in Comune e in azienda con i sindacati, tenutisi questa settimana, dopo l'annuncio dei licenziamenti di massa arrivato dal Consorzio Asse Costiero scarl sette giorni fa. Una mossa che arrivava, a sua volta, a seguito della sospensiva ordinata dal Comune di Napoli a fine febbraio per verifiche contabili. Adesso è tutto fermo. Saltato ogni cronoprogramma, compreso il ritorno del tram, annunciato dall'amministrazione per la primavera. «È inammissibile - commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti - bloccare i lavori per avere un'integrazione documentale. La viabilità per fortuna funziona grazie all'apertura della rotonda Stella Polare, ma mancano solo 40 metri di binari per far partire i tram».