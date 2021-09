Napoli, al via i lavori in Galleria Umberto tra turisti e cittadini: «Ma dove sono sicurezza e prevenzione?»

Tirano su le attrezzature per i lavori, a pochi metri di altezza dai cittadini e dai turisti seduti al bar. Accade in Galleria Umberto I dove sono partiti i lavori ad una delle facciate interne, del palazzo in ristrutturazione, sul lato che porta verso via Toeldo.

Una pratica che ha turbato parecchio i rappresentanti del “Comitato Portosalvo” che in un video hanno ripreso alcune scene che mostrano questa fase di preparazione ai lavori....

