Napoli, partono i lavori di manutenzione del parco di via Nicolardi

Sono partiti questa mattina a Napoli i lavori di manutenzione straordinaria del Parco di via Nicolardi, per un importo di circa 140.000 euro. «Si tratta di interventi di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria nell'ottica di una riqualificazione complessiva e globale del parco che rispetti i manufatti e le numerose essenze vegetali. In tutti gli spazi, i percorsi, le aiuole si incrementeranno le possibilità di fruizione per i cittadini con la sistemazione di spazi accoglienti e flessibili, ideali per lo svago e gli scambi sociali», è scritto in una nota del Comune. I lavori interesseranno, per la prima fase, le aree della parte bassa del Parco.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI Settimana di eventi al Parco Archeologico di Ercolano: dalla... L'INIZIATIVA La Reggia di Caserta punta sul parco e il Museo verde IL PROGETTO Shopping Resort Maximall Pompeii, assegnate le ancore del fashion e...

Nel dettaglio:

Rimozione del tappeto in erba sintetica, riqualificazione e potenziamento dell'area giochi mediate la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma.

Riqualificazione e potenziamento delle attrezzature dell'area giochi.

Ripristino/integrazione impianto idrico e di irrigazione.

Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Revisione-sostituzione-adeguamento alla normativa di balaustre e muretti e staccionate.

Ripristino dei cordoli, dei muretti e dei rivestimenti.

Riqualificazione dei locali per il personale, dei servizi igienici per il pubblico.

Ripristino, potenziamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione.

Dotazione dell'impianto di videosorveglianza in corrispondenza del varco di ingresso.

Le aree interessate dalle lavorazioni saranno interdette con delimitazioni mediante recinzioni di cantiere a cura dell'impresa esecutrice mentre l'accesso alle aree del parco non interessate dalla prima fase dei lavori saranno consentite negli orari già in vigore. «Si tratta - ha dichiarato l'assessore al verde Vincenzo Santagada - di un importante intervento che va a riqualificare un parco molto frequentato dai nostri concittadini. Prosegue così il nostro impegno ad essere sempre più pronti a fronteggiare le necessità manutentive sulle tante aree verdi della città».