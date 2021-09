Abc Napoli: lavori urgenti in via Tasso, niente acqua oggi fino a mezzanotte

ABC informa che, con riferimento al guasto accaduto lo scorso fine settimana in via Tasso, che ha richiesto un intervento in somma urgenza, è necessario intervenire nuovamente nella giornata odierna, per consentire ulteriori lavori urgenti.

Per tale motivo, a partire dalle ore 17:00 e fino alle ore 24:00 (salvo imprevisti) di oggi, lunedì 20 settembre 2021 sarà interrotta temporaneamente l’erogazione idrica alle utenze presenti sulle seguenti strade e aree limitrofe:

Via Tasso da Largo Maria Teresa di Calcutta fino all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele;

Viale Maria Cristina di Savoia;

Calata S.Francesco;

Salita Tasso;

Corso Vittorio Emanuele (utenze angolo Via Tasso)

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle interessate direttamente dalle lavorazioni, fenomeni di torbidità; basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza. ABC Napoli si scusa con i cittadini i disagi.