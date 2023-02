Napoli, al via lavori stradali in tutta la città: l'elenco dei cantieri

Tra venerdì scorso e stamattina sono stati consegnati tutti i cantieri del più vasto piano di sistemazione stradale che sarà realizzato tra il 27 febbraio ed il 30 aprile. Si tratta complessivamente della manutenzione straordinaria di circa 20 km di strade cittadine, per il passaggio del Giro d’Italia (11 maggio) e altre rilevanti interventi per la mobilità urbana come l’intero anello ospedaliero.

I lavori sono organizzati in 10 lotti di intervento, venerdì scorso sono stati consegnati i lavori dei primi due lotti, ieri sono stati consegnati ulteriori 7 cantieri e oggi l’ultimo:

1. tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console (cantiere partito) - Importo intervento € 350.000,00

2. Via Cristoforo Colombo (cantiere partito) - Importo intervento € 1.000.000,00

3. Via Gianturco (tratto via Reggia di Portici - via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina - Importo intervento: € 790.000,00

4. Via Argine (tratto via Matteotti - via Mario Palermo) - Importo intervento: € 1.550.000,00

5. Via delle Repubbliche Marinare (tratto via Figurelle - via Botteghelle) - Importo intervento: € 1.155.000,00

6. Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta - piazzetta Cariati) - Importo intervento: € 1.150.000,00

7. Piazza Cavour (tratto in asfalto) e Via Taddeo da Sessa - Importo intervento: € 900.000,00

8. via Mario Palermo - Importo intervento: € 1.570.000,00

9. Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona - Importo intervento: € 885.000,00

10. Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis - Importo intervento: € 650.000,00

Gli interventi godono di un finanziamento della Città Metropolitana per 10 milioni di euro. L’organizzazione dei cantieri è particolarmente articolata al fine di ridurre l’impatto sulla viabilità.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione - ha comunicato l’Assessore Cosenza - per la manutenzione delle strade cittadine. Occorre ricordare che sul territorio del Comune di Napoli ci sono circa 1200 km di strade, circa 15.500 attraversamenti pedonali di cui 2.500 sulle strade primarie, più di 10.000 caditoie, otre 500 gallerie e poi semafori e sistemi di illuminazione».

«In particolare questi interventi - ha precisato Cosenza - servono a rendere più fluida la viabilità intorno all’area ospedaliera, a completare la sistemazione di tratti ammalorati verso il mare e verso est, completare la sistemazione di alcune strade centrali. I lavori saranno pianificati in modo da mitigare gli inevitabili fastidi alla circolazione, ma dopo avremo finalmente strade non dissestate in zone critiche per la città».