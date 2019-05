Napoli: lavori in via Pietro Castellino, ecco il dispositivo di traffico

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lavori in via Pietro Castellino, dal 3 giugno al 1° luglio, il COmune di Napoli ha predisposto un dispositivo di traffico temporaneo.I e II Fase – dal 3 al 13 giugno1) senso unico di circolazione in via Pietro Castellino, nel tratto compreso tra le confluenza di via Gioacchino Murat e di via Lorenzo Perosi;2) divieto di transito in direzione di via D'Antona (corsia in salita) in via Pietro Castellino, nel tratto compreso tra le confluenze di via Maurizio Piscicelli e di via Lorenzo Perosi agli autobus ed ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore ai 3,5t; i suddetti mezzi diretti a via Pietro Castellino dovranno utilizzare necessariamente il seguente percorso: Piazza Muzii-via Ugo Palermo-via Domenico Fontana-Rampa Domenico Fontana. Tale percorso sarà consigliato anche alle altre tipologie dei veicoli.III, IV e V Fase – dal 14 giugno al 1° luglio1) senso unico di circolazione in via Pietro Castellino, nel tratto compreso tra le confluenze di via Lorenzo Perosi e di via Maurizio Piscicelli, con direzione via Giambattista Ruoppolo ( senso unico in discesa);