Sprint per i lavori di messa in sicurezza degli uffici comunali di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio, l'unica sede attiva nell'ampio e popoloso territorio di Napoli Est. Entro il 16 giugno bisogna portare a termine gli interventi di adeguamento della struttura chiesti dall'ASL dopo la denuncia dei lavoratori per mancanza di sicurezza.

Un anno fa gli ispettori dell'autorità sanitaria hanno appurato l'esistenza di pericoli dovuti all'impianto elettrico e ad altre criticità nei locali della sede municipale posta a ridosso del parco Troisi. Il Comune è stato costretto a trovare le risorse per intervenire: prima 200mila euro per una nuova rete per la corrente elettrica, poi un milione per altri lavori in tutto l'edificio. Proprio quest'ultimo lotto è stato interessato dalla perizia di lavori supplementari decisa dai tecnici della VI Municipalità: quasi 89mila euro in più coperti con l'economia avuta con il ribasso di gara che portano il totale dell'appalto a un milione e 57mila euro. Rispetto al progetto iniziale, in particolare, è stata prevista la rimozione di tutte le porte interne sui due piani e la sostituzione con nuove. Inoltre, sono stati inseriti miglioramenti anche per la sala consiliare dove sono stati smantellati i pannelli del soffitto e l’illuminazione così da installare una nuova controsoffittatura fonoisolante e resistente al fuoco. Inoltre, saranno installate lampade a led che assicurano un notevole risparmio energetico.

Il cantiere, avviato l'11 marzo, è a buon punto come assicura Antonio Di Costanzo, assessore con delega ai lavori pubblici della VI Municipalità che è presieduta da Sandro Fucito. É stato quasi completato il piano superiore dove mancano soltanto alcuni infissi. Il servizio anagrafe, che per alcune settimane è stato accolto momentaneamente nella sala per le riunioni del Consiglio, è tornato di nuovo al suo posto. Si lavorerà ancora nello spazio al piano terra così da riconsegnarlo presto agli amministratori locali per le sedute del Consiglio municipale.

L'iter non è ancora concluso ma intanto una ditta specializzata è stata incaricata per la verifica dei nuovi impianti elettrici e sono state comprate nuove tende per le numerose stanze della sede municipale di San Giovanni che ospita, oltre i servizi demo-anagrafici, anche gli uffici della presidenza, delle commissioni e dei gruppi politici. Quella di via Altripaldi è, al momento, l'unica casa comunale attiva in un territorio che conta oltre 110mila residenti, la municipalità più estesa e più popolosa dell'intera città.